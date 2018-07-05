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Прокуратура в Рязани проверит зоопарк на предмет жестокого обращения с животными

Происшествия
5 июля, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В самом зоопарке ТАСС опровергли информацию о ненадлежащем обращении с животными, отметив, что для них созданы хорошие условия

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ТАСС, 5 июля. Прокуратура начала проверку передвижного зоопарка "Ноев ковчег" в Рязани после того, как местные активисты пожаловались на то, что животных мучает жажда и по ночам они громко кричат. Об этом  сообщили в ведомстве.

"Прокуратурой области в результате проведенного мониторинга на одном из сайтов обнаружены материалы о ненадлежащем обращении с животными в зверинце "Ноев ковчег", расположенном вблизи торгового центра "Европа". Из информации следует, что зоозащитники Рязани разместили на своей странице в социальной сети сообщение о состоянии питомцев, живущих в зверинце, а также вокруг распространяется неприятный запах, по ночам звери громко кричат", - сказали в прокуратуре.

В самом зоопарке ТАСС опровергли информацию о ненадлежащем обращении с животными, отметив, что для них созданы хорошие условия.

"С животными все в порядке, у них самые большие клетки в России. У медведя - 28 метров. Верблюды тоже пьют, они двугорбые, оба горба у них стоят. Ветеринарный контроль мы проходим", - отметил администратор зоопарка Рудик Авагимов.

По его словам, в клетках содержится около 40 животных, которые уже посетили несколько городов России, однако жалобы на условия их содержания возникли только в Рязани.

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