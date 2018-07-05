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Улицы Екатеринбурга подтопило из-за мощного ливня с грозой

Происшествия
5 июля, 20:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июля. /ТАСС

Ранее управление МЧС по региону предупреждало о предстоящей грозе, однако жители оказались к ней не готовы

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Улицы в Екатеринбурге подтопило за 20 минут в результате мощного ливня с грозой, накрывшего город, передают в четверг корреспондент ТАСС.

Ранее управление МЧС по региону предупреждало о предстоящей грозе, однако жители Екатеринбурга оказались к ней не готовы: десятки людей толпятся на остановках, а транспорт с трудом проезжает по затопленным дорогам.

С песочниц во дворе смыло песок, потому что это был косой дождь с сильным ветром. Улицы и дворы превратились в реки, а машины снизили скорость до минимальной.

Стоимость такси в городе выросла в два раза, чтобы доехать из центра Екатеринбурга до района Уктус нужно отдать 454 рубля.

Местами в Екатеринбурге прошел не только ливень, но и град. Жители публикуют в соцсетях видео из автомобилей, по лобовым стеклам которых стучат льдинки. "Кажется, придется сдавать машину в ремонт, град и ветер - смертельная смесь для полировки и краски на машинах", - сказала жительница Екатеринбурга Светлана.

При этом жители города Верхняя Пышма в Свердловской области сообщают, что там идет сильный дождь, но ветра нет.

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