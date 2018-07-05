Глава Ленинградского отдела СК на транспорте арестован по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Суд в Петербурге в четверг отправил в СИЗО руководителя Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Романа Русакова, обвиняемого в получении взятки на сумму 5 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Русакова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что свою вину Русаков не признал. Он арестован до 3 сентября.

Вместе со следователем суд на два месяца отправил в СИЗО предполагаемого посредника во взяточничестве предпринимателя Мушега Товмасяна, который, как рассказали в пресс-службе, вину полностью признал.

Русакова задержали в среду. По версии следствия, начальник отдела потребовал от знакомого, в отношении которого его подчиненные расследовали уголовное дело, 5 млн рублей за изменение меры пресечения.