В центре Москвы загорелся жилой дом

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 400 кв. метров, сообщил источник в экстренных службах.

"Третий номер сложности снят", - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что пожарным удалось спасти двух человек с четвертого этажа горящего здания. На месте пожара работает лаборатория Главного управления МЧС России по Москве.

Жилой дом загорелся по адресу Пятницкая улица, дом 43. До прибытия пожарных здание покинули самостоятельно 20 человек.

Движение по улице, где загорелся дом, перекрыто. Водителей просят объезжать участок, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента транспорта.

"Пятницкая ул. Возгорание жилого дома. Движение по Пятницкой ул. полностью перекрыто. Работают оперативные службы. Объезжайте!", - говорится в сообщении Московского транспорта в Twitter.

Пятницкая ул. Возгорание жилого дома. Движение по Пятницкой ул. полностью перекрыто. Работают оперативные службы. Объезжайте! — Московский транспорт (@DtRoad) 5 июля 2018 г.