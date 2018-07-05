Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дочь экс-главы Северо-Западного Ростехнадзора призналась в мошенничестве

Происшествия
5 июля, 23:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, июля. /ТАСС

Елена Сабликова также просила суд избрать меру в виде домашнего ареста

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Суд продлил срок содержания под стражей Елене Слабиковой - дочери бывшего руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора, проходящего по делу о хищениях. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Слабикова призналась в особо крупном мошенничестве.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Слабиковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), сроком на один месяц и двое суток. Слабикова вину признала, просила суд избрать меру в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении пресс-службы.

Руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков, который был арестован два месяца назад, и его дочь проходят фигурантами по делу о хищении более 4 млрд рублей. Ранее Слабиков частично признал вменяемые ему деяния.

Арестам предшествовали обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора при участии сотрудников ФСБ. По данным источника ТАСС во властных структурах региона, следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела о хищениях компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций на сумму более 4 млрд рублей.

В ходе расследования правоохранители получили информацию о возможной причастности к делу начальника Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Григория Слабикова, а его дочь, считают следователи, помогала отцу в хищениях, состояв в организованной группе. Также собеседник агентства отметил, что члены семьи Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Москвы загорелся жилой дом
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
4
В Скотленд-Ярде назвали способ заражения пострадавших в Эймсбери
5
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
6
Украинский депутат принял Федерику Могерини за двух разных людей
7
СМИ: спасатели приостановили поиски пропавших во время кораблекрушения на Пхукете
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости