Дочь экс-главы Северо-Западного Ростехнадзора призналась в мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Суд продлил срок содержания под стражей Елене Слабиковой - дочери бывшего руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора, проходящего по делу о хищениях. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Слабикова призналась в особо крупном мошенничестве.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Слабиковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), сроком на один месяц и двое суток. Слабикова вину признала, просила суд избрать меру в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении пресс-службы.

Руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков, который был арестован два месяца назад, и его дочь проходят фигурантами по делу о хищении более 4 млрд рублей. Ранее Слабиков частично признал вменяемые ему деяния.

Арестам предшествовали обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора при участии сотрудников ФСБ. По данным источника ТАСС во властных структурах региона, следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела о хищениях компенсационных фондов трех саморегулируемых организаций на сумму более 4 млрд рублей.

В ходе расследования правоохранители получили информацию о возможной причастности к делу начальника Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Григория Слабикова, а его дочь, считают следователи, помогала отцу в хищениях, состояв в организованной группе. Также собеседник агентства отметил, что члены семьи Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени.