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В США сообщили о возможности формирования урагана в Атлантическом океане

Происшествия
6 июля, 0:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, июля. /ТАСС

По последним оценкам, скорость ветра в эпицентре шторма "Берил" достигает примерно 24 м/с, но он может усилиться до урагана в ночь на субботу

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Сформировавшийся ранее в Атлантическом океане тропический шторм "Берил" может усилиться до урагана в течение полутора суток. Такие оценки опубликовал в четверг американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого расположена в Майами (штат Флорида).

Согласно данным исследователей, атмосферное явление находится примерно в 2 тыс. км к юго-востоку от Малых Антильских островов и движется в северо-западном направлении со скоростью 26 км/ч. По последним оценкам, скорость ветра в эпицентре шторма достигает примерно 24 м/с. "Берил" может усилиться до урагана в ночь на субботу. Каких-либо предупреждений о наличии угрозы пока не поступало.

"Берил" является вторым тропическим штормом, сформировавшимся за последние месяцы в Атлантике. Первым был "Альберто", вызвавший проливные дожди на территории США.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,5 м/с. При скорости ветра около 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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