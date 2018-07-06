В США сообщили о возможности формирования урагана в Атлантическом океане

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Сформировавшийся ранее в Атлантическом океане тропический шторм "Берил" может усилиться до урагана в течение полутора суток. Такие оценки опубликовал в четверг американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого расположена в Майами (штат Флорида).

Согласно данным исследователей, атмосферное явление находится примерно в 2 тыс. км к юго-востоку от Малых Антильских островов и движется в северо-западном направлении со скоростью 26 км/ч. По последним оценкам, скорость ветра в эпицентре шторма достигает примерно 24 м/с. "Берил" может усилиться до урагана в ночь на субботу. Каких-либо предупреждений о наличии угрозы пока не поступало.

"Берил" является вторым тропическим штормом, сформировавшимся за последние месяцы в Атлантике. Первым был "Альберто", вызвавший проливные дожди на территории США.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,5 м/с. При скорости ветра около 33 м/с и более шторм становится ураганом.