Тела трех человек найдены в смытом селевым потоком автомобиле в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Тела трех человек, в том числе двухлетнего мальчика, обнаружены в смытом селевым потоком автомобиле в Гунибском районе Дагестана. Об этом сообщили в пятницу в республиканском МЧС.

"По состоянию на 22:50 мск 5 июля было найдено тело двухлетнего мальчика. По состоянию на 23:50 мск найдены тела молодого человека 18 лет и женщины 55 лет. Поиски полностью завершены", - сказал представитель МЧС, добавив, что по уточненной информации в машине находилась семья из трех человек.

По его словам, всего к поискам были привлечены 512 человек и три единицы техники, в том числе от ГУ МЧС России по Дагестану - 12 человек, в том числе кинолог с собакой.

Ранее сообщалось, что в 22:15 мск 5 июля поступила информация о том, что в Гунибском районе на автодороге районного значения между населенными пунктами Кудали и Салта автомобиль марки ВАЗ-21099, попав под селевой поток, был смыт с дороги в низину.