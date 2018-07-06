CNN: забравшейся на Статую Свободы активистке грозит до 1,5 лет тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка предъявили обвинения участнице акции протеста, просидевшей в среду почти четыре часа у подножия Статуи Свободы. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN.

Как он отмечает, 44-летнюю Терезу Окоумоу обвинили в незаконном проникновении на закрытую территорию, неповиновении стражам порядка, а также препятствовании работе правительственных учреждений. Активистка заявила о своей невиновности. По каждому из обвинений ей может грозить по шесть месяцев тюремного заключения. По данным газеты New York Daily News, Окоумоу в 2017 году предъявляли обвинения в том, что она во время акции протеста ударила полицейского и сопротивлялась при задержании.

В среду Окоумоу участвовала в манифестации против иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа. Несколько демонстрантов развернули на острове Либерти, на котором находится статуя, полотнище с призывом упразднить Иммиграционно-таможенную службу страны. В связи с произошедшим люди с острова (преимущественно туристы) в целях предосторожности были эвакуированы.

Полицейские задержали семерых участников акции, но Окоумоу забралась на подножие статуи. Полицейские более двух часов безуспешно пытались уговорить ее спуститься. По данным CNN, женщина заявляла, что спустится, только если "освободят всех детей". Речь идет о детях нелегальных иммигрантов, разлученных с родителями. Согласно действовавшей в течение нескольких месяцев в США практике, детей нелегалов, арестованных при пересечении границы между США и Мексикой, содержали раздельно с семьями.

В итоге двое сотрудников полиции забрались наверх и сопроводили активистку вниз. Окоумоу была сразу же взята под стражу.

В последние недели ряд политических оппонентов Трампа выступил за запрет Иммиграционно-таможенной службы США. Она входит в структуру министерства внутренней безопасности США и в том числе занимается патрулированием границ, задержанием и депортацией нелегальных иммигрантов. Службу обвиняли, в частности, в чрезмерно жестоком обращении с нелегалами.