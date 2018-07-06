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Число жертв взрывов пиротехники в штате Мехико увеличилось до 24 человек

Происшествия
6 июля, 2:00 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 6, июля. /ТАСС

Всего в муниципалитете Тультепек произошло четыре взрыва

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МЕХИКО, 6 июля. /ТАСС/. Не менее 24 человек погибли в четверг при взрывах мастерских по производству пиротехники в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Об этом сообщили власти региона в Twitter.

"К настоящему времени погибли 24 человека, в том числе один несовершеннолетний, и 49 пострадали", - говорится в тексте. По данным администрации муниципалитета, всего в Тультепеке произошло четыре взрыва.

ЧП произошло в районе, где официально разрешено производство фейерверков, а не в одной из многочисленных подпольных мастерских по соседству.

Один из взрывов случился уже после прибытия на место происшествия медиков, сотрудников полиции и спасателей, поэтому среди жертв оказались несколько пожарных и сотрудников органов правопорядка. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Тультепек считается одним из главных центров изготовления пиротехники в Мексике, значительная ее часть производится там нелегально. В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили находившийся в этом муниципалитете рынок фейерверков. Жертвами происшествия стали не менее 42 человек, десятки пострадали.

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