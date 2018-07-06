СМИ: в Японии казнили основателя секты "Аум Синрикё"

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Смертный приговор в отношении основателя экстремистской секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ) Сёко Асахары приведен в исполнение в пятницу. Об этом сообщил телеканал NHK.

Он был казнен через повешение. До этого основатель секты находился в одной из тюрем Токио.

Судебный процесс по делу "Аум Синрикё" был завершен в январе этого года. Всего к смертной казни были приговорены более 10 руководителей секты, включая ее создателя. Еще около 180 последователей "Аум Синрикё" получили различные сроки тюремного заключения.

Секта "Аум Синрикё", запрещенная во многих странах мира, включая Россию, предрекала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой последователи секты собирались уничтожить своих врагов различными методами, в том числе с помощью отравляющих газов. Сёко Асахара, которому на момент казни было 63 года, назвал себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы.

Наиболее известна газовая атака "Аум Синрикё" в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах. Каждый из злоумышленников имел при себе по два-три пакета с отравляющим веществом, которые они протыкали с помощью зонтиков, после чего оставляли в вагонах. В результате атаки погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. человек пострадали.

После начала процесса над сектой к смертной казни были приговорены более десяти ее руководителей, включая создателя. Еще около 180 последователей "Аум Синрикё" получили различные сроки тюремного заключения.