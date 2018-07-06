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СМИ: в Таиланде погиб водолаз, спасавший людей из пещеры

Происшествия
6 июля, 6:02 дата обновления: 6 июля, 6:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Сообщается, что 38-летний офицер ВМС Самарн Кунан погиб из-за нехватки кислорода

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© EPA-EFE/THAI NAVY SEAL

БАНГКОК, 6 июля. /ТАСС/. Один из аквалангистов погиб во время спасения школьников из футбольной команды, а также их тренера, которых обнаружили в частично затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде. Как сообщила в пятницу газета Khaosod, об этом рассказали власти провинции Чианграй.

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По данным издания, 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан погиб на 13-й день операции. Он доставлял кислородные баллоны из третьей камеры подземелья в то место, где находятся дети. На обратном пути он потерял сознание. Попытки реанимировать его не увенчались успехом: он умер в 01:00 по местному времени (21:00 мск четверга).

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие. Таиландские власти организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.

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