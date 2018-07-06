На Сахалине пресекли контрабанду старинных монет стоимостью около 2 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники Сахалинской таможни пресекли контрабанду старинных монет стоимостью около 2 млн рублей в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом ТАСС сообщила в пятницу Екатерина Подлужная, пресс-секретарь Сахалинской таможни.

"Монеты были обнаружены в аэропорту Южно-Сахалинска у россиянина при таможенном оформлении пассажиров, летящих из Сеула (Республика Корея). Всего в багаже находилась целая коллекция нумизматики: 309 монет, медалей и жетонов различных стран и годов выпуска, которые не были им задекларированы. Из них 69 монет - старинные, общей стоимостью 1,8 млн рублей", - сказала Подлужная.

Она сообщила, что согласно заключению таможенного эксперта, эти монеты представляют культурную ценность как созданные более 100 лет назад. Наибольшей значимостью и стоимостью обладают старинные монеты России XVIII-XX веков. Самой старой является монета, выпущенная Российской империей в 1727 году номиналом один рубль и рыночной стоимостью более 37 тыс. рублей. А самой дорогостоящей признана монета, выпущенная Российской империей в 1839 году номиналом один рубль и рыночной стоимостью более 133 тыс рублей.

"Мужчина пояснил, что он полагал, что необходимо декларировать культурные ценности при их вывозе за границу, а не при ввозе в Россию, поэтому декларацию на товар подавать не стал", - сказала Подлужная. По ее словам, в отношении коллекционера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.