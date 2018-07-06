Бывший замгендиректора авиакомпании "АЛРОСА" осужден за хищение двигателей в Якутии

ТАСС, 6 июля. Суд приговорил бывшего заместителя генерального директора авиакомпании "АЛРОСА" к трем годам условно за хищение авиационных агрегатов и двигателей в Якутии.

"Мирнинским районным судом Республики Саха (Якутия) рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора по инженерно-авиационной службе АО "Авиакомпания АЛРОСА". Он признан виновным в совершении растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В октябре 2017 года подсудимый похитил хранившиеся на территории аэропорта "Мирный" авиационные агрегаты и три авиационных двигателя, общей стоимостью свыше 1 млн руб,. и продал их за 200 тыс. рублей. Полиция задержала покупателя при попытке вывоза имущества из города Мирный.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года.