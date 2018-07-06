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Пострадавшие при ЧП в иркутском ТЦ дети выписаны из больницы

Происшествия
6 июля, 7:49 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 6, июля. /ТАСС

Одному из пострадавших школьников провели операцию по кожной пластике

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Здание Ожогового отделения городской клинической больницы №3, куда были госпитализированы дети из торгового центра "Комсомолл"

Здание Ожогового отделения городской клинической больницы №3, куда были госпитализированы дети из торгового центра "Комсомолл"

© Кирилл Шипицин/ТАСС

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Все дети, получившие ожоги во время показа фокусов в торгово-развлекательном центре в Иркутске 1 июня, выписаны из больницы. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

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ЧП произошло в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Комсомолл" в Иркутске, в научно-развлекательном центре "Гравитация". Во время демонстрации химических опытов произошел выброс газа, который загорелся. В результате сидевшие в первом ряду зрители получили ожоги, за медицинской помощью обратились восемь детей в возрасте от пяти до 13 лет.

"Все восемь детей получили медицинскую помощь в полном объеме. Последние двое ребятишек, остававшихся на лечении в ожоговом центре дольше всех, тоже покинули больницу: один ребенок был выписан в начале текущей недели, другой - через несколько дней", - сказала сотрудник пресс-службы, уточнив, что в ходе лечения одному из пострадавших школьников провели операцию по кожной пластике.

Ранее сообщалось, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело, обвиняемыми являются директор компании-организатора химических опытов в "Гравитации" Наталья Соболева и технический директор фирмы Олег Соболев. Они помещены под домашний арест до 31 июля. Еще двое молодых людей 16 и 19 лет - экскурсоводы, непосредственно проводившие опыты, находятся под подпиской о невыезде.

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