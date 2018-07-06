Экс-главу УК отправили под домашний арест по делу о выводе активов Балтийского банка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшую главу управляющей компании "ПАН-Траст" Елену Меньшикову в рамках дела о незаконном выводе активов Балтийского банка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Суд избрал Меньшиковой меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о злоупотреблении полномочиями, связанными с выводом активов банка. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, злоупотребления Меньшиковой заключались в выводе активов из Балтийского банка и еще компании "Балтфинанс". Обе организации являлись пайщиками закрытого паевого инвестиционного фонда "Северная столица", а компания "ПАН-Транс" управляла паевым фондом. Следователи пришли к выводу, что три года назад Елена Меньшикова, будучи главой УК, оформила около ста дополнительных инвестиционных паев общей стоимостью 8 млрд рублей, которые были переведены компании "Фортис". "Северная столица", в свою очередь, получила за это доли в "Петербургском агентстве недвижимости" ("ПАН"), а также еще в двух обществах на сумму не менее 360 млн рублей.

Уголовное дело Меньшиковой далеко не первое, связанное с выводом средств Балтийского банка. Так, в начале весны этого года суд в Петербурге заочно арестовал находящегося в розыске экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он в составе группы лиц по предварительному сговору похитил более 33 млн обыкновенных акций ОАО "Балтийский банк", принадлежащих ООО "БТД", на общую сумму более 3 млрд рублей. Это дело о мошенничестве вывели в отдельное производство из более раннего дела, в рамках которого, считают следователи, бывший президент требовал от членов кредитного комитета банка принять решение о выдаче кредитов подконтрольным ему ЗАО "Ижант" и ЗАО "Кассиопея" на сумму 3,37 млрд рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Финансовые проблемы начались в Балтийском банке в четыре года назад, тогда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало оценивать его финансовое положение и приняло решение о санации. Балтийский банк создан в 1989 году. Основными акционерами банка являются президент банка Олег Шигаев и основатель Петербургского агентства недвижимости Андрей Исаев. На 1 июля 2014 года банк занимал 89-е место по активам, 83-е место по размеру собственного капитала и 34-е место по объему средств физлиц.