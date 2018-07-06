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СК допросит работников обслуживающей организации после инцидента с лифтом в Москве

Происшествия
6 июля, 9:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Согласно данным СК, 5 июля в доме на улице Дыбенко лифт резко проехал с 40-го по 20-й этаж, в результате чего находящийся в нем мужчина получил телесные повреждения

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей после инцидента с лифтом в Москве. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"После происшествия с лифтом в Москве следователи опрашивают работников обслуживающей организации. Изъята техническая документация", - сообщает СК в мессенджере "ТамТам".

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в результате инцидента мужчина получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь. По данным СК, 5 июля в одном из жилых домов на улице Дыбенко кабина лифта с пассажиром, двигаясь вверх, резко остановилась на уровне 40-го этажа.

Сейчас проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Иванова.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что лифт резко проехал с 40-го по 20-й этаж дома, после чего остановился, а в пресс-службе столичного главка МЧС ТАСС сообщали, что пассажир самостоятельно вышел из кабины лифта на улице Дыбенко, 38, помощь спасателей не понадобилась.

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