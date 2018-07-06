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Дорожные службы в КБР увеличили количество техники для скорейшего восстановления трассы

Происшествия
6 июля, 9:38 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 6, июля. /ТАСС

Работы продолжаются на всех девяти участках подмыва дороги, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ"

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НАЛЬЧИК, 6 июля. /ТАСС/. Дорожные службы увеличили количество техники и специалистов, чтобы быстрее восстановить смытую рекой единственную трассу, ведущую к курорту "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщил в пятницу специалист по связям с общественностью управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Александр Божков.

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"Принято решение об увеличении количества техники до 30 единиц и людей до 45 человек для оперативного восстановления штатного движения по дороге в Приэльбрусье. Дополнительно на место стянуты экскаваторы и самосвалы. Работы продолжаются на всех девяти участках подмыва дороги", - сказал Божков.

В четверг в результате ливней и подъема уровня воды в реке Баксан на единственной дороге, ведущей к курорту, были подмыты девять участков, в результате была смыта одна из двух полос движения.

"Сейчас масштабные работы ведутся на четырех участках, на двух из которых подмывает мосты. Один из сложных участков, где было организовано реверсивное движение, засыпали камнями крупной фракции и валунами, второй будет засыпан в ближайшее время", - пояснил он, отметив, что в этом районе всю ночь шел дождь.

В четверг произошло подтопление автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз на участке с 63-го по 104-й км. В результате прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. В республике введен режим ЧС.

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