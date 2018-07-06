Уровень воды в реке Баксан в Кабардино-Балкарии пошел на спад

НАЛЬЧИК, 6 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Баксан в Кабардино-Балкарии (КБР), где введен режим ЧС из-за паводка, снижается, ситуация стабилизируется, сообщил ТАСС в пятницу замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

Режим ЧС введен в республике в четверг после того, как обильные осадки и разлив реки Баксан привели к размыву участка единственной автодороги, ведущей к популярному всесезонному курорту в Приэльбрусье. В результате разгула стихии никто не пострадал, несколько населенных пунктов на некоторое время остались без электричества. Власти региона эвакуировали 75 человек, в том числе 25 иностранцев.

"С утра объезжаем все опасные участки дороги, которые накануне подмыло водой. В настоящее время ситуация стабилизировалась, уровень реки Баксан снизился", - сказал Хаджиев.

На месте продолжают работать дорожники, восстанавливая смытые водой участки дороги. "Риск вымывания грунта из-под дорожного полотна и подмыва мостов остается высоким, и дорожники продолжают работать, предпринимая все меры, чтобы дорога не была закрыта как в прошлом году", - сообщил ТАСС специалист по связям с общественностью управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Александр Божков, отметив что количество техники и людей на месте проведения работ увеличено.

На месте происшествия продолжают работу представители газовой службы, они восстанавливают опоры магистрального газопровода. Без газоснабжения остается только поляна Чегет, где закрыли задвижку, соблюдая меры безопасности, пояснили ТАСС в пресс-службе филиала АО "Газпром газораспределение Нальчик".

В четверг в результате подъема воды в Баксане оказалась подтоплена трасса Прохладный - Баксан - Азау. По данным правительства КБР, были частично разрушены или подтоплены 12 участков дороги, в том числе четыре моста, от стихии пострадали также опоры линий электропередачи и газопровод.