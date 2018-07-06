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Польский МиГ-29 разбился в окрестностях Пасленка

Происшествия
6 июля, 9:47 дата обновления: 6 июля, 10:26 UTC+3

По данным минобороны Польши, пилот погиб

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Истребитель МиГ-29 ВВС Польши

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши

© REUTERS/Kacper Pempel

ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился в ночь на 6 июля в окрестностях польского города Пасленк. Об этом сообщило в пятницу министерство обороны Польши.

"В окрестностях города Пасленк (Варминьско-Мазурское воеводство) в 01:57 (02:57 мск) во время ночного полета потерпел крушение МиГ-29 с 22-й тактической авиабазы. Пилот катапультировался в районе населенного пункта Сакувко. После 02:30 (03:30 мск) врач скорой помощи подтвердил гибель пилота", - говорится в заявлении, размещенном на сайте оборонного ведомства.

Погибший летчик налетал в общей сложности более 850 часов, из которых около 600 - на МиГ-29. Он многократно принимал участие в учениях.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак во время брифинга заявил, что полеты на истребителе МиГ-29 приостановлены.

"До момента выяснения причин катастрофы полеты с использованием этого самолета остановлены", - сказал он.

Обстоятельства катастрофы выясняет Комиссия по расследованию авиапроисшествий. По информации спасателей, после крушения начался пожар.

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