В Нанте вновь вспыхнули беспорядки из-за убийства полицейским местного жителя

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Беспорядки возобновились с новой силой в ночь на пятницу в Нанте, где 3 июля сотрудник полиции смертельно ранил 22-летнего местного жителя во время проверки документов. Об этом сообщило агентство France Presse.

Ущерб городу

Правоохранительные органы задержали минувшей ночью трех человек, в том числе 14-летнего подростка, при котором был найден бак с бензином и фитиль.

По информации пожарных служб, в разных районах города были сожжены около 50 машин. Кроме того, неизвестные подожгли лицей Леонардо да Винчи на северо-востоке Нанта, а также станцию техобсуживания автомобилей и АЗС. Помимо этого, в четверг вечером группа агрессивно настроенных людей бросила в патрульный фургон, припаркованный на территории полицейского участка в пригороде Нанта, бутылку с зажигательной смесью.

Вечером более тысячи жителей города собрались на митинг, чтобы выразить протест против действий полиции. Участники демонстрации призвали к тщательному расследованию инцидента и наказанию виновных.

Ранее прокурор Нанта Пьер Сеннес сообщил, что полицейский, застреливший молодого человека, помещен под стражу. Это временная мера пресечения, при которой срок ограничения свободы не может превышать нескольких суток. Следователи проводят допросы подозреваемого, по итогам которых тому могут быть официально предъявлены обвинения.

Инцидент в Нанте

Инцидент со стрельбой произошел в Нанте во вторник вечером после того, как полицейский патруль остановил на улице машину для проверки документов у водителя. По версии полиции, находившийся за рулем 22-летний мужчина отказался предоставлять документы и попытался скрыться от патрульных, один из них открыл огонь, в результате чего автомобилист получил смертельные ранения.

По некоторым данным, водитель автомобиля находился в розыске.

После случившегося в ночь на среду в Нанте вспыхнули уличные беспорядки. Группа местных жителей, несогласных с официальной версией происшедшего, отреагировала на этот инцидент, соорудив баррикады и начав забрасывать стражей порядка коктейлями Молотова. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

В ночь на четверг группа радикально настроенных людей принялась устраивать погромы, поджигать машины. Тогда правоохранительные органы Нанта задержали 11 человек, среди которых четверо несовершеннолетних.