Источник: экс-вице-премьера Дагестана этапировали в Москву

МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Задержанного бывшего вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева доставили в Москву, сообщил ТАСС в пятницу источник в силовых структурах СКФО.

"Алиев был этапирован в Москву... Ориентировочно, сегодня суд в Москве изберет ему меру пресечения", - сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что дело в отношении Алиева будет объединено с делами в отношении других бывших членов правительства Дагестана: Абдусамада Гамидова, Шамиля Исаева, Раюдина Юсуфова.

Ранее сообщалось об обысках в доме Алиева. Эту информацию сообщил на совещании в Махачкале врио главы Дагестана Владимир Васильев. Он также заявил, что уволил Алиева за срыв планов по увеличению сбора налогов. Источник в правоохранительных органах региона отмечал, что обыски прошли в рамках уголовного дела о превышении полномочий, при этом собеседник агентства не исключил, что в рамках этого дела обыски будут проведены еще у некоторых дагестанских чиновников.

Алиев был задержан после допроса в органах ФСБ.