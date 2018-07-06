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Четверых погорельцев из дома на Пятницкой улице в Москве разместили в гостиницах

Происшествия
6 июля, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Остальные жильцы дома № 43 отправились к друзьям и родственникам

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Четверых жильцов горевшего в ночь на 6 июля в Москве дома № 43 по улице Пятницкой разместили в гостиницах, остальные приняли решение отправиться к родственникам. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы.

"В гостиницах размещены четыре человека, остальные разъехались по друзьям и родственникам", - сказал собеседник агентства.

Прибывший на место происшествия ночью заммэра столицы Петр Бирюков отмечал, что всего помощь с размещением была предложена 31 жильцу горевшего дома.

В ночь на 6 июля в четырехэтажном жилом доме произошел пожар на площади 400 кв. метров, пострадавших нет. До прибытия пожарных здание покинули самостоятельно 20 человек. С четвертого этажа были спасены два человека. В 00:45 мск пожар был локализован. Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в районе пожара зафиксировано не было. На месте работала лаборатория Главного управления МЧС России по Москве.

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