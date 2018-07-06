СМИ: число жертв ливней в Японии достигло четырех человек

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Число погибших из-за сильных ливней в Японии возросло до четырех, еще столько же числятся пропавшими без вести. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK. Ранее было известно о трех погибших.

Значительно увеличилось число людей, которым рекомендовано покинуть свои дома и переместиться в специальные центры эвакуации в административных зданиях из-за угрозы подтопления или схода оползней. К настоящему времени подобные рекомендации получили около 560 тыс. человек. Около половины из них - жители префектуры Киото, где уровень воды в реках достиг критического.

При правительстве Японии был создан экстренный штаб по сбору информации и координации действий по ликвидации последствий стихии. Кроме того, в ряде районов страны в этих работах были задействованы бойцы Сил самообороны.

По данным метеорологического управления Японии, за минувшие сутки на Сикоку выпало до 400 мм осадков, а в течение трех дней этот уровень увеличится до 1100 мм. В других регионах на западе страны этот показатель составил от 300 до 150 мм.

Сильные дожди вызвал тайфун "Прапирун", который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.