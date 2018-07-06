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Двое рабочих погибли, упав с крыши цеха в Ростовской области

Происшествия
6 июля, 11:41 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, июля. /ТАСС

По предварительным данным, люди упали с 16-метровой высоты и от полученных травм скончались на месте

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Двое рабочих погибли в результате падения с крыши производственного цеха в городе Белая Калитва Ростовской области, проводится проверка. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 5 июля. По предварительным данным, двое рабочих упали с высоты примерно 16 метров, от полученных травм они скончались на месте.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели двух рабочих 1976 и 1987 годов рождения", - говорится в сообщении.

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