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Источник: состояние пострадавших при взрыве газа в Ростове-на-Дону оценивается как тяжелое

Происшествия
6 июля, 12:31 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, июля. /ТАСС

У поступивших в больницу скорой медицинской помощи мужчины и женщины повреждены ноги, они потеряли много крови, сообщили в экстренных службах региона

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Состояние поступивших в больницу скорой медицинской помощи двух пострадавших при взрыве газа на продуктовой базе в Ростове-на-Дону оценивается как тяжелое. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Состояние поступивших мужчины и женщины характеризуется как тяжелое, в настоящее время их оперируют", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у пострадавших повреждены ноги, оба потеряли много крови.

Как передает корреспондент ТАСС с места происшествия, в настоящее время рынок оцеплен силовиками, на месте ЧП работают специалисты-взрывотехники. Как сообщал ранее источник ТАСС, на рынке взорвался газовый баллон.

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