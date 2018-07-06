Источник: состояние пострадавших при взрыве газа в Ростове-на-Дону оценивается как тяжелое

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Состояние поступивших в больницу скорой медицинской помощи двух пострадавших при взрыве газа на продуктовой базе в Ростове-на-Дону оценивается как тяжелое. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Состояние поступивших мужчины и женщины характеризуется как тяжелое, в настоящее время их оперируют", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у пострадавших повреждены ноги, оба потеряли много крови.

Как передает корреспондент ТАСС с места происшествия, в настоящее время рынок оцеплен силовиками, на месте ЧП работают специалисты-взрывотехники. Как сообщал ранее источник ТАСС, на рынке взорвался газовый баллон.