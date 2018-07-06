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МЧС зафиксировало более 120 пожарных лжепроверок малого бизнеса

Происшествия
6 июля, 12:37 дата обновления: 6 июля, 12:41 UTC+3

В ведомстве предупредили, что мошенники представляются сотрудниками государственного пожарного надзора

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 120 случаев лжепроверок малого бизнеса, которые проводят мошенники, представляющиеся сотрудниками МЧС, под было зафиксировано в течение нескольких месяцев в российских регионах, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"МЧС обеспокоено фактами лжепроверок, которые фиксируются во многих регионах России в течение последних нескольких месяцев. Мошенники, представляясь сотрудниками Госпожнадзора МЧС России, угрожая проверками, предлагают представителям малого и среднего бизнеса различное противопожарное оборудование, либо сообщают о возможностях за определенную плату не попасть под проверку вообще", - сказал представитель МЧС, уточнив, что всего зафиксировано более 120 случаев.

Кроме того, аферисты в гражданской одежде приходят к жильцам многоквартирных и частных домов и просят разрешить им проверить помещения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. После этого они предлагают приобрести и установить автономные пожарные извещатели или датчики утечки газа. "Подобные ситуации произошли в Московской, Рязанской, Свердловской, Воронежской, Новосибирской областях, Республике Татарстан, Краснодарском крае и в других регионах", - рассказали в МЧС.

Чтобы не попасть на уловки мошенников, в МЧС просят обратить внимание на то, что вся информация о планируемых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещается заранее на сайтах Главных управлений МЧС России по субъектам РФ. "Если планируется проверка в плановом порядке, то о ней сотрудники МЧС предупреждают за три рабочих дня, о внеплановой - за 24 часа.

Кроме того, следует обращать внимание и на одежду проверяющих. В служебное время сотрудник органов надзорной деятельности одет в форму МЧС России и имеет нагрудный жетон "государственный пожарный надзор" с идентификационным номером", - рассказали в МЧС. Кроме того, предприниматели имеют право проверить удостоверение и пакет документов для проведения проверки, которые обязательно должны быть у инспектора.

В министерстве обратили внимание, что сотрудники МЧС не имеют права заходить в квартиры без разрешения их владельцев, проводить там проверки и продавать специальное оборудование. Инспектор Госпожнадзора может только инструктировать о мерах пожарной безопасности и вручать памятки.

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