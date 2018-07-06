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Горевший на Пятницкой улице в Москве дом не был объектом культурного наследия

Происшествия
6 июля, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Пожар в доме № 43 произошел в ночь на пятницу

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Горевший в ночь на 6 июля в Москве жилой дом №43 по улице Пятницкой не был объектом культурного наследия и не представлял для города архитектурной, градоформирующей и исторической ценности. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе департамента культурного наследия.

"Данное здание не является объектом культурного наследия", - сказал собеседник агентства.

Как отмечается на сайте столичной мэрии, дом был возведен в 1913 году по индивидуальному проекту. Общая площадь здания - 1,5 тыс. квадратных метров, площадь жилых помещений составляет 1,1 тыс. квадратных метров. Домом управляет ГБУ "Жилищник района Замоскворечье".

В ночь на 6 июля в доме произошел пожар на площади 400 кв. метров, пострадавших нет. До прибытия пожарных здание покинули самостоятельно 20 человек. С четвертого этажа были спасены два человека. В 00:45 мск пожар был локализован. Превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в районе пожара зафиксировано не было. На месте работала лаборатория главного управления МЧС России по Москве.

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