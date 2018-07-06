Прокуратура: вспышка АЧС в Орловской области возникла из-за халатности ветеринаров

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вспышка африканской чумы свиней в пяти районах Орловской области произошла из-за ненадлежащего исполнения обязанностей специалистов региональной ветеринарной службы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.

"Проверка показала, что должностными лицами государственной ветеринарной службы обязанности по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений ветеринарного законодательства, а также функции по контролю за соблюдением ветеринарно-санитарных правил содержания, учета и идентификации свиней осуществлялись ненадлежащим образом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, виновниками АЧС стали дикие кабаны, которых приняли в личное подворье в Кромском районе. При этом у животных не было ветеринарных сопроводительных документов, они не осматривались специалистами и не помещались в карантинную зону, пояснили в прокуратуре. Из-за сложной эпизоотической обстановкой ограничительные мероприятия были введены на территории пяти районов Орловской области.

Орловский природоохранный межрайонный прокурор направил материалы в следственное управление СК по региону для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статьям "Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия" и "Халатность".