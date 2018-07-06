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Временный газопровод проложат в Приэльбрусье, где магистральные опоры пострадали от стихии

Происшествия
6 июля, 13:14 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 6, июля. /ТАСС

В настоящее время газ не поступает 31 абоненту, которые располагаются на поляне Чегет

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НАЛЬЧИК, 6 июля. /ТАСС/. Газовики Кабардино-Балкарии (КБР) проложат временный газопровод в Приэльбрусье, где река Баксан снесла опоры, сообщила в пятницу пресс- секретарь филиала АО "Газпром газораспределение Нальчик" Вячеслава Иванова.

"Шестого июля специалистами "Газпром газораспределение Нальчик" начаты восстановительные работы на участке перехода газопровода высокого давления в районе поселка Нейтрино Эльбрусского района, стихией была подмыта опора, в результате газопровод полностью был погружен в воду. Для обеспечения беспрерывной поставки газа потребителям пострадавшего района республики, газовики проводят прокладку полиэтиленового газопровода по временной схеме", - сказала Иванова.

По ее словам, в районе поляны Чегет сотрудники компании приступили к сварочным работам и продолжают восстанавливать переход газопровода высокого давления, снесенного со стоек паводковыми водами.

"В восстановительных работах задействованы 25 специалистов и 10 единиц спецтехники. Аварийно-восстановительные мероприятия на территории горнолыжного курорта планируется завершить в кратчайшие сроки при условии нормализации паводковой ситуации", - добавила она. В настоящее время газ не поступает 31 абоненту, которые располагаются на поляне Чегет.

В четверг в результате подъема воды в Баксане оказалась подтоплена трасса Прохладный - Баксан - Азау. По данным правительства КБР, были частично разрушены или подтоплены 12 участков дороги, в том числе четыре моста, от стихии пострадали также опоры линий электропередачи и газопровод.

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