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Несколько районов остались без воды из-за аварии на канализационной станции Геленджика

Происшествия
6 июля, 13:28 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 6, июля. /ТАСС

В городе создан оперативный штаб, глава города провел заседание комиссии по устранению повреждения

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КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Авария на одной из канализационных станций произошла утром в пятницу в Геленджике (Краснодарский край), без воды остались несколько районов города в разгар курортного сезона. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"Сегодня в районе четырех часов утра произошла аварийная ситуация на одной из канализационных станций города. <…> В тех районах города, где временно была ограничена вода, возобновляется ее подача", - приводит пресс-служба слова и. о. директора водоканала Геннадия Иващенко.

В настоящее время создан оперативный штаб, глава города провел заседание комиссии по устранению повреждения. Работы частично выполнены.

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