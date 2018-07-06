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Ураган повредил более 550 домов в Зеленокумске на Ставрополье

Происшествия
6 июля, 13:37 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 6, июля. /ТАСС

Пострадавшим от стихии начали выплачивать компенсации

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СТАВРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Власти оценили предварительные повреждения, которые нанес жилому фонду города Зеленокумска ураган, прошедший на Ставрополье 1 июля. Ремонта требуют крыши 78 многоквартирных домов, повреждения получили также 473 частных дома, сообщает в пятницу пресс-служба краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"Поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить герметичность крыш 78 многоквартирных домов, поврежденных ураганным ветром 1 июля. <…> В частном секторе известно о повреждении 473 жилых домов. Их жителям на заявительной основе выделяется финансовая поддержка за счет резервного фонда губернатора края", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что утром в пятницу герметичность крыш была обеспечена на 15 домах, на следующем этапе бригады начнут капитальный ремонт крыш. Коммунальные службы продолжают распиливать поваленные ураганом деревья и вывозить их, убирать улицы и дворы.

В результате урагана 1 июля в Зеленокумске без электроэнергии остались почти 14 тыс. человек, были повреждены кровли нескольких десятков многоквартирных домов, а также нескольких сотен частных жилых домов. После урагана было нарушено газоснабжение 80 домов, к пятнице его удалось восстановить. В Зеленокумске был введен режим ЧС.

В четверг началась выплата компенсаций пострадавшим от стихии. Первыми получателями единовременных выплат по 10 тыс. рублей станут 104 человека.

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