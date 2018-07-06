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Три человека погибли при падении автомобиля в озеро в Башкирии

Происшествия
6 июля, 13:53 UTC+3 УФА 6 июля. УФА 6, июля. /ТАСС

Водолазы извлекли из воды машину и тела погибших

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УФА 6 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли при съезде автомобиля в озеро в Башкирии. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Шестого июля в 07:26 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на озере Саузово между населенными пунктами Саузово и Саузбаш с берега съехал в воду автомобиль ВАЗ-21150. В салоне автомобиля находились три человека, в том числе один ребенок", - уточнили в пресс-службе.

Поисковые работы проводили водолазы, автомобиль и тела извлечены из воды, добавили в ведомстве.

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