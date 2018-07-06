МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери инвалида о продаже психотропов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела о продаже психотропных веществ в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ в отношении Екатерины Конновой. Также министр дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению данной гражданкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарственного препарата. В настоящее время по результатам проверки руководством ГСУ ГУ МВД России по Москве принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела", - сообщила Волк.

Ранее в пресс-службе столичной полиции сообщили ТАСС, что 38-летняя жительница Москвы Екатерина Коннова приобрела через интернет зарубежное лекарство, не сертифицированное в России и содержащее психотропное вещество диазепам (его используют при эпилепсии у детей). Впоследствии женщина решила перепродать пять тюбиков препарата и была задержана полицейскими. Следственным отделом ОМВД России по Мещанскому району было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). В полиции отмечали, что, учитывая жизненные обстоятельства подозреваемой, ей избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а именно - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле следят за делом Конновой. "<...> Лекарства у этой женщины были, но она, видимо, решила излишек этих лекарств реализовать. И этим самым она формально нарушила положения законодательства, которые запрещают реализацию сильнодействующих медицинских препаратов", - пояснил представитель Кремля. По его словам, "в данном конкретном случае не должно быть места формальному подходу, это требует особого внимания".