Зампред Брянской областной думы подозревается во взятке на сумму 240 тыс. рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Брянской областной думы Юрий Гапеенко подозревается в получении взятки сумме 240 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Заместитель председателя Брянской областной думы Юрий Гапеенко подозревается в получении взятки в сумме 240 тыс. рублей за оказание покровительства двум коммерческим структурам. Возбуждено уголовное дело", - сообщает СК в мессенджере "Там-Там", добавив, что в рамках расследования проводятся необходимые следственные действия.

О выборе меры пресечения в отношении Гапеенко пока не сообщается.

Юрий Гапеенко избран депутатом Брянской областной думы от Карачевского одномандатного избирательного округа №20. С сентября 2016 года занимает должность заместителя председателя заксобрания региона.

В биографической справке на сайте областной думы указано, что Юрий Гапеенко в 1993 - 2000 годах проходил службу на Северном Кавказе в должности заместителя командира погрануправления. До 2007 года был начальником отдела ФСИН России по Брянской области. Является председателем регионального совета ветеранов локальных войн "Боевое братство".