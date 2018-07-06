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Зампред Брянской областной думы подозревается во взятке на сумму 240 тыс. рублей

Происшествия
6 июля, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В отношении Юрия Гапеенко возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Брянской областной думы Юрий Гапеенко подозревается в получении взятки сумме 240 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Заместитель председателя Брянской областной думы Юрий Гапеенко подозревается в получении взятки в сумме 240 тыс. рублей за оказание покровительства двум коммерческим структурам. Возбуждено уголовное дело", - сообщает СК в мессенджере "Там-Там", добавив, что в рамках расследования проводятся необходимые следственные действия.

О выборе меры пресечения в отношении Гапеенко пока не сообщается.

Юрий Гапеенко избран депутатом Брянской областной думы от Карачевского одномандатного избирательного округа №20. С сентября 2016 года занимает должность заместителя председателя заксобрания региона.

В биографической справке на сайте областной думы указано, что Юрий Гапеенко в 1993 - 2000 годах проходил службу на Северном Кавказе в должности заместителя командира погрануправления. До 2007 года был начальником отдела ФСИН России по Брянской области. Является председателем регионального совета ветеранов локальных войн "Боевое братство".

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