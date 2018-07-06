Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф получил 10 лет тюрьмы

ИСЛАМАБАД, 6 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен к десяти годам тюрьмы в рамках дела о коррупции. Вердикт по данному делу вынес в пятницу Антикоррупционный суд Исламабада.

Дочь Наваза Марьям Шариф также была приговорена судом к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Кроме того, они были оштрафованы на £8 млн и £2 млн соответственно. В течение дня оглашение решения суда неоднократно откладывалось. В конечном итоге судья Мухаммад Башир огласил его только в 16:20 по местному времени (14:20 мск).

В данный момент Наваз Шариф и его дочь Марьям находятся в Лондоне. Там проходит лечение жена бывшего главы кабинета министров Кульсум.

Шариф, в третий раз ставший премьер-министром в 2013 году (ранее занимал пост в 1990-1993 годах и 1997-1999 годах), 28 июля 2017 года был признан Верховным судом "не соответствующим занимаемой должности" и подал в отставку.

Обвинения против Шарифа были выдвинуты после того, как весной 2016 года в СМИ была опубликована информация из так называемого панамского досье (документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией и сопровождением офшорных компаний).