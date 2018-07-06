Нарушенные паводком газо- и электроснабжение домов в КБР полностью восстановлены

НАЛЬЧИК, 6 июля. /ТАСС/. Подача газа и электричества в пострадавшие от подтопления дома жителей Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики полностью восстановлена. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

"По состоянию на 12:00 6 июля электро- и газоснабжение в Эльбрусском районе полностью восстановлены. Ведутся работы по восстановлению моста и подмытых автодорог на шести участках", - говорится в сообщении.

В результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан в Кабардино-Балкарской Республике произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз на участке с 63 по 104 км. В результате подтопления прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. В районе введен режим ЧС. Из-за подтопление надземного газопровода газоснабжение было нарушено у 1,5 тыс. абонентов.