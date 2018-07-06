Бурятские таможенники изъяли на границе 184 якутских бриллианта

УЛАН-УДЭ, 6 июля. /ТАСС/. Бурятские таможенники обнаружили крупную партию бриллиантов и ювелирных изделий из серебра: 184 драгоценных камня и 421 ювелирное изделие общим весом почти 3 кг незаконно перевозил в Монголию гражданин России, сообщили в пятницу в пресс-службе Бурятской таможни.

"Контрабандный товар перемещался через таможенный пост пункта пропуска Кяхта, на российско-монгольской границе. В небольшом чемодане находилось 184 сертифицированных якутских бриллианта различного диаметра, цвета, огранки от 0,005 до 1 карата - каждый был упакован в индивидуальный пластиковый контейнер. Кроме того, в трех полиэтиленовых пакетах находилось 421 ювелирное изделие - кольца, цепочки, серьги, браслеты с маркировкой 925 пробы - общим весом почти 3 кг", - сообщили в ведомстве.

В таможне уточнили, что товар перемещался без декларирования, а обнаружить его удалось во время таможенного досмотра транспортного средства.

Пресс-секретарь Бурятской таможни Евгения Курбатова уточнила ТАСС, что общая стоимость драгоценностей станет известна после проведения экспертизы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Кроме того, уже возбудили дело об административном правонарушении из-за перемещения незадекларированной коммерческой партии ювелирных изделий из серебра.