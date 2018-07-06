Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бурятские таможенники изъяли на границе 184 якутских бриллианта

Происшествия
6 июля, 15:39 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 6, июля. /ТАСС

Гражданина России, пытавшегося незаконно вывезти драгоценные камни в Монголию, задержали

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 6 июля. /ТАСС/. Бурятские таможенники обнаружили крупную партию бриллиантов и ювелирных изделий из серебра: 184 драгоценных камня и 421 ювелирное изделие общим весом почти 3 кг незаконно перевозил в Монголию гражданин России, сообщили в пятницу в пресс-службе Бурятской таможни.

"Контрабандный товар перемещался через таможенный пост пункта пропуска Кяхта, на российско-монгольской границе. В небольшом чемодане находилось 184 сертифицированных якутских бриллианта различного диаметра, цвета, огранки от 0,005 до 1 карата - каждый был упакован в индивидуальный пластиковый контейнер. Кроме того, в трех полиэтиленовых пакетах находилось 421 ювелирное изделие - кольца, цепочки, серьги, браслеты с маркировкой 925 пробы - общим весом почти 3 кг", - сообщили в ведомстве.

В таможне уточнили, что товар перемещался без декларирования, а обнаружить его удалось во время таможенного досмотра транспортного средства.

Пресс-секретарь Бурятской таможни Евгения Курбатова уточнила ТАСС, что общая стоимость драгоценностей станет известна после проведения экспертизы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Кроме того, уже возбудили дело об административном правонарушении из-за перемещения незадекларированной коммерческой партии ювелирных изделий из серебра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия
Страны
Россия Монголия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
4
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
5
Ночь кино: выберите фильмы, которые будут показывать по всей стране 25 августа 2018 года
6
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!