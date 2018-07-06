Прокуратура признала законным решение об отмене дела против матери ребенка-инвалида

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московская прокуратура признала законным решение полиции об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида, Екатерины Конновой, о продаже психотропных препаратов. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Прокуратура Москвы признала законным и обоснованным решение ГУ МВД России по Москве об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида", - сказала она.

Ранее в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила ТАСС, что глава МВД Владимир Колокольцев поручил начальнику столичного главка министерства Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах, оценить обоснованность и своевременность возбуждения этого уголовного дела. Также, по словам Волк, министр "дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению данной гражданкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарственного препарата". По результатам проверки, отметила она, руководством ГСУ ГУ МВД России по Москве принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщали в пресс-службе столичной полиции, 38-летняя жительница Москвы Екатерина Коннова приобрела через интернет зарубежное лекарство, не сертифицированное в России и содержащее психотропное вещество диазепам (его используют при эпилепсии у детей). Впоследствии женщина решила перепродать пять тюбиков препарата и была задержана полицейскими. Следственным отделом ОМВД России по Мещанскому району было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). В полиции отмечали, что, учитывая жизненные обстоятельства подозреваемой, ей избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В свою очередь официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил журналистам, что прокуратура внимательно изучит это дело и возьмет на контроль расследование.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле следят за делом Конновой. "Лекарства у этой женщины были, но она, видимо, решила излишек этих лекарств реализовать. И этим самым она формально нарушила положения законодательства, которые запрещают реализацию сильнодействующих медицинских препаратов", - пояснил представитель Кремля. По его словам, "в данном конкретном случае не должно быть места формальному подходу, это требует особого внимания".