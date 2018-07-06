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Четверть жителей Костромы остались без света из-за аварии на ТЭЦ

Происшествия
6 июля, 15:50 UTC+3 КОСТРОМА КОСТРОМА 6, июля. /ТАСС

Без электроснабжения остались около 66 тыс. человек

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КОСТРОМА, 6 июля. /ТАСС/. Около 66 тыс. жителей Костроме или почти четверть населения города остались без электроснабжения из-за аварии на местной ТЭЦ, сообщил в пятницу ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.

В Костроме, по официальным данным, проживает более 270 тыс. человек.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители Костромы, около 66 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей - 22,9 МВт", - говорится в сообщении центра. "На ПС 110 кВ Костромская ТЭЦ-2 (ПАО "ТГК-2") при производстве переключений отключились первая и вторая системы шин 110 кВ", - указывается в документе.

По информации Минэнерго, в настоящий момент на ТЭЦ ведутся аварийно-восстановительные работы.

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