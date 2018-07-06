Суд в Петербурге прекратил дело в отношении ректора университета коммуникаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении временно отстраненного от должности ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций Сергея Бачевского, обвиняемого в превышении должностных полномочий при сдаче в аренду помещений вуза. Об этом в пятницу сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Сергея Бачевского <…> Бачевскому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Адвокат Бачевского Алексей Соколов сообщил ТАСС, что штраф в 25 тыс. рублей уже оплачен, и суд об этом уведомлен. "Мы очень рады, что дело закончилось. Свою вину Бачевский не признал", - добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что временно отстраненный от должности ректор не оспаривал в суде сдачу им в аренду помещений без проведения конкурса, но все средства поступали на счет университета, и в настоящее время нарушения устранены, а помещения сданы в аренду с соблюдением всех процедур. Материалы дела поступили в суд с ходатайством ФСБ прекратить уголовное дело и назначить Бачевскому судебный штраф.

Бачевскому инкриминировали заключение договоров аренды помещений вуза без проведения конкурсов и по заниженной цене. По версии следствия, университету был нанесен ущерб в 3,5 млн рублей. Бачевского задержали прошлой весной и по решению суда отправили под домашний арест, позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде.