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СК проверит данные о пассажирке, устроившей дебош на авиарейсе Тель-Авив - Москва

Происшествия
6 июля, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Ранее некоторые СМИ сообщили, что пассажирка во время полета разговаривала по телефону, а в ответ на требование стюардессы отключить устройство, начала кричать и нецензурно выражаться

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию СМИ о пассажирке, нарушавшей общественный порядок на борту воздушного судна, летевшего из Тель-Авива в Москву 5 июля. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Марковская.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что пассажирка рейса Тель-Авив - Москва во время полета разговаривала по мобильному телефону, а в ответ на требование стюардессы отключить устройство, начала кричать и нецензурно выражаться. После этого, по данным СМИ, она набросилась с кулаками на членов экипажа, пытавшихся помочь бортпроводнице ее успокоить.

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