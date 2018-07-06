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Членство зампреда Брянской облдумы в "Единой России" приостановят из-за дела о взятке

Происшествия
6 июля, 16:12 UTC+3 МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Депутат подозревается в получении 240 тыс. рублей за покровительство двух коммерческих структур

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Членство заместителя председателя Брянской областной думы Юрия Гапеенко в партии "Единая Россия" может быть приостановлено в связи с возбуждением против него уголовного дела по подозрению во взяточничестве. Сейчас Гапеенко входит в состав генерального совета партии, рассказали ТАСС в пресс-службе областного отделения "Единой России".

"Согласно уставу "Единой России", членство в партии лица, в отношении которого в соответствии с законодательством РФ возбуждено уголовное дело, будет приостанавливаться по решению партийных органов. Сейчас Юрий Гапеенко является членом генерального совета партии", - сказали в пресс-службе, добавив, что пока не располагают информацией о сроках принятия решения.

В свою очередь, источник ТАСС в партии сообщил, что решение о приостановке членства Гапеенко в рядах единороссов может быть принято 9 июля на заседании политсовета Карачаевского местного отделения партии. Кроме того, по данным пресс-службы "Единой России", "в понедельник в повестку заседания генерального совета партии включен вопрос о приостановке членства в генсовете Гапеенко в связи с приостановкой его членства в партии".

Как сообщалось, 6 июля Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Юрия Гапеенко. Он подозревается в получении взятки в сумме 240 тыс. рублей за покровительство двух коммерческих структур.

Гапеенко избран депутатом Брянской областной думы от Карачевского одномандатного избирательного округа №20. С сентября 2016 года занимает должность заместителя председателя заксобрания региона.

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