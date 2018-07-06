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Неизвестные незаконно вырубили лес в горах Адыгеи на 1,2 млн рублей

Происшествия
6 июля, 16:40 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 6, июля. /ТАСС

Злоумышленникам грозит наказание до семи лет лишения свободы

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МАЙКОП, 6 июля. /ТАСС/. Неизвестные незаконно вырубили лес на территории опытного участкового лесничества в горах Адыгеи на сумму 1,2 млн рублей, сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель прокуратуры республики Ярослава Тараканова.

"Проверка соблюдения лесного законодательства выявила вырубку леса на территории опытного участкового лесничества в Майкопском районе, ущерб лесному фонду республики причинен на сумму 1,2 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере" (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Ход его расследования прокуратурой взят на контроль", - сказала она.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По данным аналитического отдела МВД по республике, в минувшем году возбудили шесть уголовных дел из-за незаконной вырубки, ущерб от незаконных рубок в республике составил порядка 5 млн рублей.

Леса Адыгеи являются одним из главных ее богатств. Они занимают около 43% территории (337 тыс. га) и имеют высокую экологическую ценность, здесь разрешены только выборочные рубки.

Государственная дума РФ 3 июля в третьем окончательном чтении единогласно приняла закон об обязательном восстановлении лесов для всех пользователей. Документ основан на предложениях Общероссийского народного фронта. По статистике ОНФ, в стране ежегодно легально вырубается более 1 млн гектаров лесов, 80% из них приходятся на лесные участки, предоставленные в аренду. При этом по данным Минприроды РФ, свой план по восстановлении лесов арендаторы выполняют лишь на треть.

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