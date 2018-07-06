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CNN: во Флориде задержали певца Криса Брауна

Происшествия
6 июля, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Как уточняет портал TMZ, это может быть связано с прошлогодним нападением исполнителя на фотографа

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ТАСС, 6 июля. Полиция задержала исполнителя Криса Брауна в штате Флорида, позднее певца выпустили под залог. Об этом в пятницу сообщает телеканал CNN.

По его данным, Браун был задержан в четверг вечером в городе Уэст-Палм-Бич, где должен был выступить с концертом. Певца доставили в полицейский участок и отпустили примерно через час после внесения залога. Как уточняет портал TMZ, задержание может быть связано с инцидентом, произошедшим в прошлом году в ночном клубе города Тампа (штат Флорида), где, как утверждается, певец напал на фотографа.

Ранее Браун уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2009 году он был задержан по обвинению в избиении певицы Рианны, с которой он на тот момент состоял в отношениях. Суд признал исполнителя виновным и приговорил к наказанию в виде условного срока и исполнительных работ, отмечает CNN.

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