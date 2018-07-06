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Треть месячной нормы осадков выпала за час в Сочи

Происшествия
6 июля, 17:00 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 6, июля. /ТАСС

В районе Адлера подтопило федеральную трассу, на дорогах возникли пробки

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СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Треть месячной нормы осадков выпала за час в Сочи в пятницу, в результате чего оказались подтоплены низинные участки дорог в Адлере, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Мощный тропический ливень прошелся от центра города в сторону Адлера, в центре города без последствий. В районе Адлера подтопило федеральную трассу, есть сведения о небольшом подтоплении в районе улицы Гастелло. Других данных о каких-либо серьезных последствиях нет. <…> По данным нашего гидрометцентра, выпало в течение часа треть месячной нормы [осадков]", - сказал представитель городской администрации.

Он добавил, что оба подтопленных участках находятся в низине, и при сильном дожде их иногда подтапливает. "Тут дело не в ливневках, а скорее в единовременном мощном ударе стихии", - пояснил собеседник агентства.

По его данным, из-за подтоплений на въезде в Адлер со стороны Сочи возникли пробки. Как пишут очевидцы произошедшего в социальных сетях, в некоторых местах вода доходит до середины колеса, в других - до капота легковых машин.

Климатическая зона, в которой находится Сочи, характеризуется как субтропическая. Сильные короткие дожди характерны для таких территорий, также возможна резкая смена погоды.

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