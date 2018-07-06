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Глава Тимашевского района Кубани, где прошел сильный град, подал в отставку

Происшествия
6 июля, 17:38 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 6, июля. /ТАСС

Сам чиновник пояснил ТАСС, что покинул пост "в связи с состоянием здоровья"

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КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Глава Тимашевского района на Кубани, который вошел в число наиболее пострадавших после сильного града неделю назад, подал в отставку, сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.

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"Глава Тимашевского района Алексей Житлов подал в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности руководителя муниципального образования назначен Андрей Палий. Ранее он занимал должность первого заместителя министра экономики Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Сам Житлов пояснил ТАСС, что сам инициировал свою отставку "в связи с состоянием здоровья".

Во время бушевавшей 30 июня в нескольких районах Кубани непогоды были повреждены сотни домов, нарушено электро- и газоснабжение нескольких населенных пунктов. В соседнем Брюховецком районе погиб пенсионер, еще два человека пострадали. В целом в крае повреждены 60 тыс. га сельхозугодий. Уже принято решение выделить из краевого бюджета 150 млн рублей на выплату компенсаций пострадавшим.

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