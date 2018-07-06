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В Подмосковье ульяновский депутат арестован за мошенничество при долевом строительстве

Происшествия
6 июля, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По данным СК, в 2011 году мужчина под видом организации долевого строительства жилого дома в деревне Удино завладел деньгами дольщиков

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Депутат Заксобрания Ульяновской области, руководитель коммерческой фирмы арестован в Подмосковье по обвинению в мошенничестве в сфере долевого строительства на 105 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя второго управления ГСУ СК России по Московской области судом в отношении исполнительного директора ООО "Вита реал эстейт", являющегося также депутатом Законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.

По данным следствия, депутат в июне 2011 года под видом организации долевого строительства многоквартирного четырехэтажного жилого дома в деревне Удино Дмитровского района Подмосковья завладел деньгами дольщиков, зная, что дом не будет введен в эксплуатацию в установленном законом порядке, а квартиры не могут выступать в качестве объектов недвижимого имущества при заключении договоров купли-продажи. Этим он лишил граждан денежных средств и прав на жилые помещения в последующем. "В результате его преступных действий дольщикам был причинен ущерб на сумму более 105 млн 300 тыс. рублей. К настоящему времени порядка 32 человек признаны потерпевшими", - сообщила Врадий.

Следователи продолжают устанавливать всех потерпевших по уголовному делу, уже проведены две бухгалтерские, строительно-техническая, почерковедческая экспертизы.

Ранее в Генпрокуратуре назвали самые проблемные регионы России в сфере долевого строительства. По данным надзорного ведомства, наибольшее количество уголовных дел расследуется в Краснодарском, Красноярском краях, в Калининградской, Московской, Новосибирской, Омской, Ростовской областях, в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, замначальника управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры РФ Максим Умрихин заявил, что в РФ нет такого региона, где не было бы нарушений участниками долевого строительства и потребителями ЖКХ. По его словам, ежегодно прокуроры выявляют около 300 тыс. нарушений в данной сфере.

За последние полтора года возбуждено более 220 уголовных дел в сфере долевого строительства.

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