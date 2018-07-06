Специалисты начали оценивать ущерб от паводка в Приэльбрусье

НАЛЬЧИК, 6 июля. /ТАСС/. Комиссия начала оценивать ущерб, причиненный Эльбрусскому району от паводка, который произошел в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом а пятницу сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС России.

"Организована работа комиссий по оценке ущерба и определению объемов полномасштабных аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для восстановления автодороги общей протяженностью 1200 метров подвезено 2500 м. куб. грунта.

В результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан в Кабардино-Балкарской Республике произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз на участке с 63 по 104 км. В результате подтопления прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. В районе введен режим ЧС. Из-за подтопления надземного газопровода газоснабжение было нарушено у 1,5 тыс. абонентов.