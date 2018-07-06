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Суд арестовал на два месяца подозреваемого в получении взятки зампреда Брянской облдумы

Происшествия
6 июля, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Под стражей Юрий Гапеенко проведет до 4 сентября

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения заместителю председателя Брянской областной думы Юрию Гапеенко, задержанному в пятницу по подозрению в получении взятки, рассказали ТАСС в пресс-службе областного суда.

"Советский районный суд Брянска рассмотрел ходатайство следственного управления СК РФ по Брянской области об избрании меры пресечения Юрию Гапеенко. Он заключен под стражу сроком на два месяца, до 4 сентября 2018 года", - сказали в пресс-службе.

Следственный комитет РФ 6 июля сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Юрия Гапеенко. Он подозревается в получении взятки в сумме 240 тыс. рублей за оказание покровительства двум коммерческим структурам. "Дело возбуждено по статье "Получение должностным лицом взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), - уточнили в пресс-службе областного суда.

Гапеенко стал депутатом Брянской областной думы от Карачевского одномандатного избирательного округа № 20. С сентября 2016 года он занимает должность заместителя председателя Заксобрания региона. В региональном отделении "Единой России" сообщили, что в связи с возбуждением уголовного дела против Гапеенко намерены рассмотреть вопрос о приостановлении его членства в партии.

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