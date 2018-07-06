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Власти Карелии пообещали восстановить пострадавший от пожара завод к октябрю

Происшествия
6 июля, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По оценкам специалистов, предприятие уже отремонтировано на 50%

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пострадавший от пожара завод "Карелия ДСП", который входит в лесопромышленный холдинг Segezha Group и расположен в монопрофильном поселке Пиндуши в Карелии, восстановлен на 50% и возобновит работу в октябре этого года. Об этом сказал в пятницу исполнительный директор завода Андрей Кочетков главе Карелии Артуру Парфенчикову во время его приезда на завод, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"В октябре завод начнет выпускать привычную продукцию - ламинированные плиты ДСП - в объемах, которые были до пожара (7 млн кв. м продукции в год)", - процитировала пресс-служба директора завода.

По оценкам специалистов, предприятие восстановлено на 50%. Отремонтированы помещения и завезена часть нового оборудования. Оно позволит усовершенствовать контроль над технологическими процессами, повысить качество продукции и в перспективе расширить ее ассортимент. Полностью отремонтированы здания, конструкции и инженерные сети в поврежденных огнем помещениях.

Запущен и прошел тестирование участок шлифования плит. С 16 июля планируется подключение и тестирование оборудования участка пресса, где произошло возгорание. Параллельно с восстановительными работами идет ежегодный капитальный ремонт оборудования всей технологической цепочки.

"Самое главное, что те договоренности, которые у нас есть, выполняются. Идет активный ремонт, есть сегодня уверенность руководства предприятия в том, что даже с опережением графика здесь начнет выпускаться продукция", - сказал глава Карелии после осмотра восстанавливаемого цеха.

По словам главного инженера завода Игоря Фролова, более 180 работников задействованы на восстановительных, монтажных и ремонтных работах. Режим вынужденного простоя с выплатой двух третей зарплаты, объявленный в декабре 2017 года и дважды продлевавшийся, будет действовать до окончания восстановительного и капитального ремонтов.

О пожаре

В декабре 2017 года в цехе ДСП произошел пожар. В результате частично выгорело здание главного корпуса АО "Карелия ДСП", были повреждены 18 единиц оборудования и продукция. В ходе ЧП никто не пострадал, завод остановил работу. Предприятие расположено в монопрофильном поселке Пиндуши, в котором проживают 4,3 тыс. человек. Специализируется на производстве ламинированных древесно-стружечных плит. Завод запустили в 2001 году с проектной мощностью 110 тыс. кв. м ДСП в год.

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